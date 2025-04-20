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وولفرهامبتون يسقط مانشستر يونايتد في عقر داره ويضمن البقاء بالدوري الإنجليزي (فيديو)

وولفرهامبتون يسقط مانشستر يونايتد في عقر داره ويضمن رسميا البقاء بالدوري الإنجليزي
مدة الفيديو 00 دقيقة 37 ثانية 00:37
20/4/2025

ضمن وولفرهامبتون بقائه رسميا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل، عقب فوزه الثمين بهدف دون رد على مضيفه مانشستر يونايتد، الأحد، في المرحلة الـ33 للمسابقة.

وعلى ملعب (أولد ترافورد)، سجل الإسباني بابلو سارابيا هدف وولفرهامبتون الوحيد في الدقيقة 77.

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ونفذ سارابيا ركلة حرة من على مشارف منطقة الجزاء مقابلة للمرمى ليسدد الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وارتفع رصيد وولفرهامبتون، الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره الخامس على التوالي، إلى 38 نقطة في المركز الخامس عشر، متقدما بفارق 17 نقطة على مراكز الهبوط، ليضمن رسميا البقاء، في ظل تبقي 5 مراحل فقط على نهاية الموسم الحالي.

في المقابل، تجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي كانت جماهيره تأمل في البناء على صعوده لقبل نهائي الدوري الأوروبي على حساب ليون الفرنسي يوم الخميس الماضي، عند 38 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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