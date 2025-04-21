قصف الاحتلال بتر ذراعيه.. الطفل محمود عجور للجزيرة مباشر: هذا ما حدث لي وهذه رسالتي للعالم (فيديو)

روى الطفل الفلسطيني محمود عجور لقناة الجزيرة مباشر كيف تسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي في بتر ذراعيه، وتحدث عن الأشياء التي تعلمها لمواصلة حياته منذ ذلك الوقت.

وقال محمود، يوم الأحد، في لقاء مع “المسائية” إنه أصيب بصاروخ خلال رحلة نزوحه مع عائلته في قطاع غزة، مما تسبب في بتر ذراعيه.

وأضاف أن عملية البتر جرت دون تخدير، وكان يشعر خلالها بآلام تفوق الوصف.

بدوره، روى يوسف عجور والد محمود اللحظات المؤلمة، قائلا إنه لن ينسى ما حدث أبدا.

وأوضح يوسف أن إحدى ذراعي محمود بترت على الفور نتيجة انفجار الصاروخ، وأنه طار هو وابنه الآخر في الهواء عدة أمتار جراء الانفجار.

وذكر محمود أن الوضع في قطاع غزة شديد الصعوبة ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، فلا طعام ولا دواء وأعداد الشهداء والجرحى أكثر من أن تحصى.

لكنه أكد خلال اللقاء أنه مهما كان الوضع صعبا، فلا بد أن يحافظ على روح معنوية عالية وألا يستسلم وأن يواصل السعي لتحقيق حلمه.

وقال إنه تعلم كيف يستخدم قدميه في الكتابة وارتداء الملابس، وفي قيادة الدراجة الكهربائية.

وأعرب محمود عن أمنيته في أن يصبح صحفيا لينقل حقيقة ما يجري في قطاع غزة، ويروي قصص الشهداء والجرحى ومعاناة أهلها الصعبة بسبب الحرب والتجويع.

ودعا محمود العالم إلى الوقوف مع سكان قطاع غزة وأن يضغطوا من أجل وقف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي عليهم، وأن يتم إدخال المساعدات من غذاء ودواء لإغاثتهم.

وحصلت صورة لمحمود بعد بتر ذراعيه على جائرة “وورلد برس فوتو” وهي أعرق مسابقة للتصوير الصحفي.

والتقطت الصورة الصحفية سمر أبو العوف لحساب صحيفة نيويورك تايمز.

وفيما يلي الحوار كاملا مع محمود عجور ووالده يوسف: