هدف فالفيردي في الوقت القاتل يقود ريال مدريد للفوز على بيلباو (فيديو)

سجل فيدريكو فالفيردي هدفا في الوقت القاتل قاد به ريال مدريد إلى الفوز على ضيفه أتلتيك بيلباو مساء الأحد، ليقلص النادي الملكي مجددا الفارق الذي يفصله عن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى أربع نقاط.

ونجح بيلباو، الذي خاض المباراة بتغييرات كبيرة في تشكيلته، في الحفاظ على نتيجة التعادل السلبي حتى خطف فالفيردي هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، إذ استغل تشتيتا سيئا ليسدد كرة قوية سكنت الزاوية العليا البعيدة من المرمى.

واعتقد فينيسيوس جونيور أنه منح ريال التقدم بتسديدة منخفضة رائعة في الدقيقة 79 لكن جرى إلغاء الهدف بداعي تسلل إندريك خلال بناء الهجمة، واتُّخذ القرار بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وتعافى ريال من خروجه من دوري أبطال أوروبا قبل أيام على يد أرسنال، وحقق الفوز اليوم ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني بالدوري متقدما بست نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث الذي مُني بهزيمة مفاجئة أمام لاس بالماس السبت.

أما بيلباو، فقد تجمد رصيده عند 57 نقطة في المركز الرابع.