نوتنغهام يواصل سعيه لبلوغ دوري الأبطال بثنائية في مرمى توتنهام بالدوري الإنجليزي (فيديو)

فاز نوتنغهام فورست على مضيفه توتنهام (2-1)، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ33 للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع نوتنغهام رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث، مواصلًا سعيه نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث ستمثل 5 أندية الكرة الإنجليزية في المسابقة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد توتنهام عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدَّم نوتنغهام في الدقيقة الخامسة عن طريق إليوت أندريسن، ثم أضاف زميله كريس وود الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 87، سجل ريتشارلسون هدف توتنهام، ليواصل الفريق معاناته على المستوى المحلي، رغم تألقه على الساحة القارية بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.