برشلونة يواصل زحفه نحو لقب الدوري بالفوز على مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد (فيديو)
23/4/2025-|آخر تحديث: 23/4/202512:55 AM (توقيت مكة)
واصل فريق برشلونة مساعيه الجادة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز ثمين على ضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من المسابقة، الثلاثاء.
أحرز داني أولمو هدف برشلونة الوحيد بعد مرور 41 ثانية من الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس في مونتجويك.
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وحقق الفريق الكتالوني فوزه الثالث على التوالي، وكرر تفوقه على مايوركا بعد فوز كاسح في الدور الأول بخماسية.
ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، ليبتعد بفارق سبع نقاط مؤقتًا عن ملاحقه ريال مدريد الذي سيحل ضيفًا على خيتافي في إطار الجولة نفسها، الأربعاء.
أما مايوركا، فقد تجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع، بعدما تلقى خسارته رقم 13 في الدوري هذا الموسم.
المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر