هدف نونيز المتأخر يقود مانشستر سيتي لفوز مثير على أستون فيلا (فيديو)

سجل ماتيوس نونيز هدفًا متأخرًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود مانشستر سيتي لانتزاع فوز مهم 2-1 على ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الثلاثاء، في ظل صراعهما على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقفز سيتي مركزين ليحتل المركز الثالث في ترتيب البطولة برصيد 61 نقطة، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا خاض مباراة أكثر من الفرق الثلاثة التي تأتي خلفه مباشرة.

أما أستون فيلا، الذي خسر 15 مباراة تواليًا على ملعب الاتحاد، فقد تجمد في المركز السابع برصيد 57 نقطة في ظل منافسة متقاربة على المراكز الأولى في جدول الترتيب.