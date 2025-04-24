نقطة واحدة تفصل ليفربول عن التتويج بعد تعادل أرسنال مع كريستال بالاس (فيديو)

أصبح فريق ليفربول على بعد نقطة وحيدة فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم رسميا.

وسقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع ضيفه كريستال بالاس، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ34 للمسابقة، على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن.

وبادر أرسنال بالتسجيل مبكرا عن طريق البولندي جاكوب كيويور في الدقيقة الثالثة، لكن الإنجليزي إيبيريشي إيز منح التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 27.

وأعاد البلجيكي لياندرو تروسارد التقدم لأرسنال من جديد، عقب إحرازه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 42، غير أن الفرنسي جون فيليب ماتيتا أحرز هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 83.

وبقي أرسنال، الذي حقق فوزا وحيدا فقط مقابل 3 تعادلات في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول (المتصدر)، مع تبقي 4 مباريات فقط للفريق الملقب بـ(المدفعجية) في المسابقة هذا الموسم.

وأصبح يكفي ليفربول التعادل مع ضيفه توتنهام هوتسبير، يوم الأحد المقبل، على ملعب (آنفيلد)، معقل الفريق الأحمر، في المرحلة ذاتها، من أجل التتويج رسميا بلقبه الـ20 في المسابقة قبل 4 مراحل على نهايتها، ومعادلة الرقم القياسي، الذي يحمله غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة العريقة.

في المقابل، ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 45 نقطة، ليظل في المركز الثاني عشر بترتيب البطولة، علما بأن هذه هي المباراة الرابعة على التوالي، التي لا يتمكن خلالها من تحقيق الانتصار في المسابقة.