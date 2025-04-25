الهلال السعودي يحقق فوزا كبيرا أمام غوانغجو الكوري ويتأهل إلى المربع الذهبي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

سجل الهلال ثلاثة أهداف في الشوط الأول وأربعة في الثاني، ليسحق ضيفه جوانغجو الكوري الجنوبي (7-0) في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، ليصبح أول المتأهلين إلى نصف النهائي اليوم الجمعة.

وسيلتقي الهلال، الفائز باللقب أعوام 1991 و2000 و2019 و2021 ووصيف البطل خمس مرات، في نصف النهائي مع الفائز من مباراة منافسه المحلي الأهلي وبوريرام يونايتد التايلاندي التي ستقام غدًا السبت في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة الذي استضاف مباراة اليوم.

وافتتح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، سباعية الهلال بعد ست دقائق من البداية.

وضاعف البرازيلي ماركوس ليوناردو النتيجة في الدقيقة 25 بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية رائعة من مواطنه مالكوم.

وأضاف الدوسري الهدف الثالث للهلال، صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب، بعد ثماني دقائق.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الرابع بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من مواطنه سافيتش.

وتوَّج مالكوم مجهوده خلال المباراة عندما سجل الهدف الخامس في الدقيقة 79 بعد تبادل رائع للكرة مع ميتروفيتش، ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في يد الحارس كيم وسكنت شباكه.

وأحرز ناصر الدوسري الهدف السادس للهلال بتسديدة أرضية زاحفة بدلت اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة 84، وبعد أربع دقائق أضاف البديل الآخر عبد الله الحمدان الهدف السابع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من ميتروفيتش.