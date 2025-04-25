بيراميدز يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه (فيديو)

حقق فريق نادي بيراميدز فوزًا تاريخيًّا على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل ريليبوهيلي موفوكينغ هدف أورلاندو الأول في الدقيقة 41، بعد تشتيت خاطئ من دفاع بيراميدز، استغله تابيلو كسوكي بتمريرة رأسية إلى زميله موفوكينغ، سددها ببراعة إلى داخل الشباك.

وأحرز فايستون مايلي هدف تعادل بيراميدز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسَب بدل الضائع للشوط الأول، بعد تلقيه كرة عرضية من مصطفى فتحي، وصلت إلى مايلي الذي حوَّلها إلى الشباك.

وأضاف موهاو نكوتا هدف أورلاندو بيراتس الثاني من تصويبة صاروخية سكنت مرمى بيراميدز، في الدقيقة 52 من المباراة.

وسجل رمضان صبحي هدف تعادل بيراميدز الثاني مع أورلاندو في الدقيقة 56، بتسديدة رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية محمد الشيبي.

واستطاع فيستون مايلي تسجيل الهدف الثالث لبيراميدز والثاني له في الدقيقة 84، ليقود السماوي إلى فوز تاريخي.

وبهذه النتيجة تأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ليواجه صن داونز الجنوب إفريقي.