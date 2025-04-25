ماميلودي صن داونز يقصي حامل اللقب الأهلي المصري ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

ودَّع الأهلي المصري حامل اللقب منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعد تعادله على ملعبه (1-1) مع ماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا.

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 24 للمباراة بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور إلى زميله طاهر محمد طاهر الذي أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأهدى مدافع الأهلي ياسر إبراهيم التعادل لصن داونز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90، ليفوز صن داونز بفضل تسجيله هدفًا خارج أرضه.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (1-1)، لكن صن داونز صعد إلى النهائي مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

ويُعَد هذا التعادل هو الثامن بين الأهلي وصن داونز في تاريخ مواجهاتهما، علمًا بأن كل فريق فاز على الآخر 5 مرات.

ويلتقي صن داونز في النهائي مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي تقام بين بيراميدز المصري وضيفه أورلاندو بيرتس الجنوب إفريقي.