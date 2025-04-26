الأهلي السعودي يهزم بوريرام التايلندي ويضرب موعدا مع الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

ضرب الأهلي السعودي موعدًا مع منافسه المحلي الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بوريرام يونايتد التايلندي بثلاثة أهداف نظيفة في دور الثمانية باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضي في جدة، اليوم السبت.

ويلتقي الهلال مع الأهلي في مباراة قمة سعودية آسيوية يوم الثلاثاء.

وسجل الأهلي أهدافه الثلاثة في أول نصف ساعة من المباراة، وافتتح الجزائري رياض محرز الثلاثية بعد أربع دقائق من البداية بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من القائد روبرتو فيرمينو.

وبعد دقيقتين ضاعف جالينو النتيجة بتسديدة أرضية مرت بين ساقي الحارس، وبعد نصف ساعة من البداية جعل البرازيلي فيرمينو النتيجة 3-0 للأهلي، عندما تابع تمريرة بضربة رأس من دميرال إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها محرز وحوَّلها المهاجم البرازيلي إلى المرمى بتسديدة سهلة عند القائم البعيد.