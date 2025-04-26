رياضة|المملكة العربية السعودية

الأهلي السعودي يهزم بوريرام التايلندي ويضرب موعدا مع الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

مدة الفيديو 00 دقيقة 43 ثانية 00:43
26/4/2025

ضرب الأهلي السعودي موعدا مع منافسه المحلي الهلال في قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه بوريرام يونايتد التايلاندي 3-صفر في دور الثمانية باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضي في جدة اليوم السبت.

ويلتقي الهلال مع الأهلي في مباراة قمة سعودية آسيوية بعد غد الثلاثاء.

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سجل الأهلي أهدافه الثلاثة في أول نص ساعة من المباراة عندما افتتح الجزائري رياض محرز الثلاثية بعد أربع دقائق من البداية بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من القائد روبرتو فيرمينو.

وبعدها بدقيقتين ضاعف جالينو النتيجة بتسديدة أرضية مرت من بين ساقي الحارس وبعد نصف ساعة من البداية جعل البرازيلي فيرمينو النتيجة 3-صفر للأهلي، عندما تابع تمريرة بضربة رأس من دميرال إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها محرز وحولها المهاجم البرازيلي للمرمى بتسديدة سهلة عند القائم البعيد.

المصدر : الجزيرة مباشر

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