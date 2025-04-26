بايرن ميونخ يقترب من التتويج بالبوندسليغا بعد فوزه بثلاثية على ماينز (فيديو)

اكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره ماينز بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الـ31 من بطولة الدوري الألماني، مساء السبت.

بدأت المباراة بتنافس قوي، إذ سيطر بايرن ميونخ على الكرة منذ البداية، وجاء الهدف الأول عن طريق ليروي ساني في الدقيقة السابعة والعشرين بعدما استغل تمريرة رائعة وتسديدة محكمة داخل منطقة الجزاء، وأضاف مايكل أوليز الهدف الثاني في الدقيقة الأربعين بعد تمريرة مميزة من كونراد لايمر، ثم أكمل إيريك داير الثلاثية في الدقيقة الرابعة والثمانين برأسية متقنة أدهشت الجميع، وكانت هذه الأهداف كفيلة بحسم اللقاء لصالح الفريق البافاري.

وبهذه النتيجة، تصدَّر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 75 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط على باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، بينما يحتل ماينز المركز السابع برصيد 47 نقطة، ويحتاج بايرن ميونخ إلى الفوز بالمباراة المقبلة لحسم بطولة الدوري رسميًّا.