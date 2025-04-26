تشيلسي ينتزع فوزا صعبا على إيفرتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

انتزع فريق تشيلسي فوزًا صعبًا على ضيفه إيفرتون (1-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله نيكولاس جاكسون في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف أمام نوتينغهام فورست، وبفارق نقطة خلف مانشستر سيتي. وتوقف رصيد إيفرتون عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون.