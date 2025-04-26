كريستال بالاس يتأهل إلى نهائي كأس إنجلترا بفوزه على أستون فيلا (فيديو)

حجز فريق كريستال بالاس أول مقعدَي المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما، السبت، بالدور نصف النهائي للبطولة.

وعلى ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، أنهى كريستال بالاس الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله إيبرشي إيزي في الدقيقة 31 بتسديدة قوية بعد تمريرة من زميله السنغالي إسماعيلا سار.

وفي الشوط الثاني، تألق دين هندرسون حارس كريستال بالاس في التصدي لمحاولتين أمام لوكاس ديني وجون ماكجين، بينما أضاع ماتيتا ركلة جزاء لكريستال بالاس في الدقيقة 53 مسددًا الكرة في القائم.

لكن إسماعيلا سار عزز تفوُّق كريستال بالاس بهدف ثان في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا.

وعاد إسماعيلا سار ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 94، ليؤكد كريستال بالاس تفوُّقه على أستون فيلا في ثالث مواجهة بين الفريقين هذا الموسم، إذ تعادل الفريقان 2-2، وفاز كريستال بالاس 4-1 في مباراتَي الدوري الإنجليزي.

وينتظر كريستال بالاس في النهائي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست، غدًا الأحد، على ملعب ويمبلي.