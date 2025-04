الفريق السويسري للمبارزة يثير جدلا بعد موقفه من النشيد الوطني الإسرائيلي (فيديو)

شهدت البطولة الأوروبية للمبارزة تحت 23 عامًا، التي أقيمت السبت في إستونيا، جدلًا عقب تصرُّف فريق المبارزة السويسري خلال مراسم التتويج، إذ أدار أعضاء الفريق ظهورهم للعلم الإسرائيلي أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.

جاء ذلك بعد حصول الفريق السويسري على المركز الثاني، والفريق الإسرائيلي على الميدالية الذهبية.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخطوة بأنها “غير لائقة”، وقال عبر منصة إكس “تهانينا لفريقنا على الفوز بالميدالية الذهبية، والفريق الإيطالي على الميدالية البرونزية. ولكن من المؤسف أن الفريق السويسري لم يتصرف بما يليق بالروح الرياضية”.

Congratulations Israel fencing team up to 23 year old for winning the gold medal in Europe championship. Respect! 🇮🇱Congratulations to the Italian team for winning the bronze. Shame on the Swiss team for their disrespectful behaviour. you don’t know how to lose and behaved in a… pic.twitter.com/F6ipciJprW

كما علَّقت المنظمة الأسترالية اليهودية على الواقعة، ورأت أن تصرُّف الفريق السويسري يعكس “سلوكًا غير مبرًّر”، مشيرة إلى “أهمية الحفاظ على الروح الرياضية بعيدًا عن أي سياقات خارجية”.

Mazal Tov / Congratulations to Israel for winning the gold medal at the European Fencing Championship! Congratulations to Italy for winning the bronze medal Shame on Switzerland (silver medalists) for turning their backs during… pic.twitter.com/QGdYLyrFU6

من جانبه، قال الناشط اليهودي أورسن أوستروفسكي إن الرياضة “ليست مكانًا للسياسة”، داعيًا إلى التركيز على الإنجازات الرياضية بدلًا من المواقف الجانبية.

🥇 🤺 🇮🇱 Mazal Tov to Israel's U'23 fencing team, for winning the gold medal at the Europe championships, just held in Estonia!

🇨🇭 Shame on the Swiss team, for turning their backs during the medal ceremony. Not just poor sportsmanship, but absolute cowardice!

[📷: Team Bizzi] pic.twitter.com/Taar81WxM0

— Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) April 26, 2025