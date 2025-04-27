رياضة|سويسرا

الفريق السويسري للمبارزة يثير جدلا بعد موقفه من النشيد الوطني الإسرائيلي (فيديو)

أعضاء الفريق السويسري يديرون ظهورهم عند عزف النشيد الإسرائيلي (مواقع التواصل)
27/4/2025-|آخر تحديث: 27/4/202505:27 PM (توقيت مكة)

شهدت البطولة الأوروبية للمبارزة تحت 23 عامًا، التي أقيمت السبت في إستونيا، جدلًا عقب تصرُّف فريق المبارزة السويسري خلال مراسم التتويج، إذ أدار أعضاء الفريق ظهورهم للعلم الإسرائيلي أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.

جاء ذلك بعد حصول الفريق السويسري على المركز الثاني، والفريق الإسرائيلي على الميدالية الذهبية.

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ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخطوة بأنها “غير لائقة”، وقال عبر منصة إكس “تهانينا لفريقنا على الفوز بالميدالية الذهبية، والفريق الإيطالي على الميدالية البرونزية. ولكن من المؤسف أن الفريق السويسري لم يتصرف بما يليق بالروح الرياضية”.

كما علَّقت المنظمة الأسترالية اليهودية على الواقعة، ورأت أن تصرُّف الفريق السويسري يعكس “سلوكًا غير مبرًّر”، مشيرة إلى “أهمية الحفاظ على الروح الرياضية بعيدًا عن أي سياقات خارجية”.

من جانبه، قال الناشط اليهودي أورسن أوستروفسكي إن الرياضة “ليست مكانًا للسياسة”، داعيًا إلى التركيز على الإنجازات الرياضية بدلًا من المواقف الجانبية.

في المقابل، أصدر الاتحاد السويسري للمبارزة بيانًا، اليوم الأحد، عبَّر فيه عن “أسفه” لما حدث أثناء مراسم التتويج، مؤكدًا احترامه لحق الرياضيين في التعبير عن آرائهم بشكل شخصي، لكنه شدَّد على “ضرورة إبقاء الساحات الرياضية مكانًا للتنافس الرياضي فقط”.

وأشاد الاتحاد بما حققه الفريق السويسري من إنجازات، لافتًا إلى فوزه بثلاث ميداليات مهمة في البطولة.

وأشار بيان الاتحاد إلى أنه ستُعقد اجتماعات مع أعضاء الفريق عقب عودتهم من إستونيا لمناقشة الواقعة واتخاذ القرارات الملائمة. كما قدَّم الاتحاد تهنئته للفريق الإسرائيلي على فوزه بالميدالية الذهبية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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