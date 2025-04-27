رونالدو يقود النصر السعودي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه على يوكوهاما الياباني (فيديو)

سجل النصر السعودي ثلاثة أهداف في غضون 11 دقيقة بالشوط الأول في طريقه للفوز 4-1 على يوكوهاما مارينوس الياباني، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، مساء السبت.

وكان الشوط الأول في اتجاه واحد رغم بعض المحاولات الخجولة من الفريق الياباني، ونجح جون دوران في افتتاح التسجيل في الدقيقة 27، قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني من هجمة مرتدة بعد أربع دقائق.

واحتاج النصر إلى سبع دقائق أخرى لتسجيل الهدف الثالث من توقيع كريستيانو رونالدو.

ورغم أن النصر بدأ الشوط الثاني بقوة وسجل الهدف الرابع بتوقيع دوران، فإن يوكوهاما بدا أفضل حالًا وسجل هدفًا عن طريق كوتا واتانابي، وشكَّل خطورة على مرمى الفريق السعودي الذي بدا أنه تراجع ليحافظ على تقدمه في انتظار الهجمات المرتدة.

وتقام المراحل النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في مدينة جدة السعودية، حيث يلعب الهلال والأهلي في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء، بينما يلعب النصر أمام السد القطري أو كاواساكي فرونتال الياباني يوم الأربعاء.