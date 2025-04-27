مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لمواجهة كريستال بالاس (فيديو)

تغلب مانشستر سيتي 2-صفر على نوتنجهام فورست اليوم الأحد بملعب ويمبلي ليتأهل للموسم الثالث على التوالي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مستفيدا من هدفين سجلهما ريكو لويس وجوسكو جفارديول.

وتترقب جماهير كرة القدم النهائي المرتقب الذي سيجمع بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس في ملعب ويمبلي الشهير يوم السبت الموافق 17 مايو/آيار المقبل.

ويعتبر هذا هو النهائي الثالث الذي يخوضه بيب جوارديولا على هذا الملعب بعدما سبق وأن قاد الفريق السماوي للنهائي في عامي 2019 و2023 محققًا ألقابًا مميزة، كما أن ويمبلي يُعد ملعبًا ذا أهمية كبيرة لمانشستر سيتي الذي زاره أكثر من 28 مرة منذ إعادة افتتاحه في عام 2007.

أما بالنسبة لنادي كريستال بالاس، فيسعى إلى ترك بصمته في سجلات البطولة وتحقيق لقبه الأول في كأس الاتحاد الإنجليزي، خاصة بعد أن خسر النهائي مرتين سابقًا أمام مانشستر يونايتد في عامي 1990 و2016، وسيكون هذا اللقاء تحديًا كبيرًا للطرفين اللذين يطمحان لتحقيق المجد الكروي في واحدة من أعرق البطولات الإنجليزية.