محمد صلاح يقود ليفربول للتتويج بـ”البريميرليج” بعد فوزه على توتنهام بخماسية (فيديو)

قلب ليفربول تأخره بهدف إلى فوز ساحق 5-1 على توتنهام هوتسبير ليحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بطريقة رائعة في يوم تاريخي على استاد أنفيلد اليوم الأحد.

وكان ليفربول بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي مع بقاء أربع مباريات لنهاية الموسم، لكنه تلقى صدمة في الدقيقة 12 عندما وضع دومينيك سولانكي توتنهام في المقدمة.

لكن احتفالات الفوز لم تتوقف إلا مؤقتا عندما نجح ليفربول في الرد بهدف سجله لويس دياز، وتسديدة صاروخية من أليكسيس ماك أليستر، وتسديدة أخرى من كودي خاكبو قبل نهاية الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني، الذي جاء من جانب واحد، تسجيل محمد صلاح الهدف الرابع، منهيا القحط التهديفي الذي عانى منه في ست مباريات متتالية، بتسديدة منخفضة سكنت شباك الحارس جويلمو فيكاريو في الدقيقة 63.

واحتفل صلاح بهدفه الثامن والعشرين في الدوري خلال الموسم الحالي بالتقاط صورة سيلفي مع أحد المشجعين.

وبعد ذلك، سجل ديستني أودوجي لاعب توتنهام هدفا خطأً في مرماه ليختتم مسيرة بائسة للفريق الزائر الذي خسر 19 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة بفارق 15 نقطة عن أرسنال، مع بقاء 4 جولات ستكون فرصة لفريق الريدز لتسجيل بعض الأرقام الخاصة، ومنها زيادة النجم المصري محمد صلاح لرصيده من الأهداف حيث يتصدر حاليًّا ترتيب الهدافين برصيد 28 هدفًا.

واحتشد جمهور كبير في ملعب انفيلد رود للاحتفال بالفريق البطل الذي عادل الرقم القياسي لعدة مرات بالفوز، الذي كان بحوزة غريمه التقليدي مانشستر يونايتد برصيد 20 لقبًا.