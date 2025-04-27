نهضة بركان يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي رغم خسارته أمام النادي الرياضي القسنطيني (فيديو)

ضرب نهضة بركان المغربي موعدا مع سيمبا التنزاني في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، رغم خسارته 1-صفر أمام مضيفه شباب قسنطينة الجزائري في إياب قبل النهائي، مستفيدا من فوزه الكبير 4-صفر في مباراة الذهاب.

دخل قسنطينة الشوط الثاني بقوة، وافتتح التسجيل عن طريق المتألق عبد النور بلحسيني بعد دقيقتين من نهاية الاستراحة، بعد أن تابع برأسه ركلة ركنية من الناحية اليسرى.

وواصل الفريق الجزائري ضغطه عبر التمريرات الأمامية والعرضية داخل منطقة الجزاء، وأهدر ذيب فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 59 بعد هجمة منظمة.

ورغم ضغط قسنطينة المكثف بحثا عن تقليص الفارق، فإن نهضة بركان حافظ على أفضليته في مباراة الذهاب، ليبلغ النهائي للمرة الخامسة.

وستقام مباراة الذهاب يوم 17 مايو/أيار الجاري في بركان، وستجرى مباراة الإياب يوم 25 من نفس الشهر في دار السلام بتنزانيا.