السد يودع دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام كاواساكي الياباني (فيديو)
28/4/2025-|آخر تحديث: 28/4/202512:20 AM (توقيت مكة)
صعد كاواساكي فرونتال للقاء النصر السعودي في الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بعدما تغلب 3-2 على السد القطري اليوم الأحد في ختام منافسات دور الثمانية.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 ثم خاض الفريقان وقتا إضافيا شهد هدف الفوز للفريق الياباني في صفوف السد المتوج مؤخرا بدوري نجوم قطر تحت قيادة المدرب الإسباني فيلكس سانشيز.
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وسيلتقي كاواساكي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع النصر الذي تأهل بالفوز 4-1 على يوكوهاما مارينوس الياباني أمس السبت، بينما تجمع المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين الهلال والأهلي السعوديين يوم الثلاثاء.
واستضافت مدينة جدة السعودية مباريات دور الثمانية كما تحتضن مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز