الأهلي السعودي يحقق إنجازا طال انتظاره على حساب الهلال في دوري أبطال آسيا (فيديو)

قدم أهلي جدة أداء مذهلا وحجز مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة كأول فريق سعودي يتأهل إلى نهائي النسخة الجديدة من البطولة القارية، وذلك بعد فوزه المستحق على مواطنه الهلال بنتيجة 1/3 في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما على أرض ملعب الإنماء في جدة الثلاثاء.

وينتظر الأهلي في المباراة النهائية الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني والتي ستجمع بين النصر وكاواساكي الياباني، غدا الأربعاء، فيما يحتضن ملعب الإنماء النهائي الكبير يوم 3 مايو/أيار المقبل.

وجاء فوز الأهلي على الهلال ليمنحه رقما ظل غائبا طيلة 9 سنوات، حيث أنها المرة الأولى التي يفوز فيها الأهلي أمام الهلال في مواجهتين متتاليتين.

وكان الأهلي فاز على مضيفه الهلال في فبراير/شباط الماضي لحساب الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين بنتيجة 3 2/، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز التاريخي في نصف نهائي “نخبة آسيا”.

كانت المرة الأخيرة التي فاز فيها الأهلي أمام الهلال في مواجهتين متتاليتين في أبريل/نيسان 2016، حيث فاز بدوري المحترفين بنتيجة 1/3 يوم 24 أبريل/نيسان قبل أن يكرر فوزه في نصف نهائي كأس الملك بعدها بـ 5 أيام بالفوز 2/3، واللافت أن هذه المباراة كانت يوم 29 أبريل/نيسان أيضا الذي يوافق الثلاثاء.