الأهلي السعودي يحقق إنجازا طال انتظاره على حساب الهلال في دوري أبطال آسيا (فيديو)

قدَّم أهلي جدة أداءً مذهلًا، وحجز مكانه في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بصفته أول فريق سعودي يتأهل إلى نهائي النسخة الجديدة من البطولة القارية، وذلك بعد فوزه المستحق على مواطنه الهلال بنتيجة 3-1 في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما على أرض ملعب الإنماء في جدة، الثلاثاء.

وينتظر الأهلي في المباراة النهائية الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني التي ستجمع بين النصر وكاواساكي الياباني، الأربعاء، في حين يحتضن ملعب الإنماء النهائي الكبير يوم 3 مايو/أيار المقبل.

وجاء فوز الأهلي على الهلال ليمنحه رقمًا ظل غائبًا 9 سنوات، إذ إنها المرة الأولى التي يفوز فيها الأهلي أمام الهلال في مواجهتين متتاليتين.

وكان الأهلي قد فاز على مضيفه الهلال في فبراير/شباط الماضي بالجولة الـ23 من دوري روشن السعودي للمحترفين بنتيجة 3-2، قبل أن يؤكد تفوُّقه بالفوز التاريخي في نصف نهائي “نخبة آسيا”.

وكانت المرة الأخيرة التي فاز فيها الأهلي أمام الهلال في مواجهتين متتاليتين في إبريل/نيسان 2016، إذ فاز بدوري المحترفين بنتيجة 3-1 يوم 24 إبريل، ثم كرر فوزه بنتيجة 3-2 في نصف نهائي كأس الملك بعدها بـ5 أيام، واللافت أن هذه المباراة كانت يوم 29 إبريل أيضًا الذي يوافق الثلاثاء.