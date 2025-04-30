باريس سان جيرمان يضع قدما في نهائي دوري الأبطال بالفوز على أرسنال (فيديو)

تقدَّم باريس سان جيرمان خطوة كبيرة نحو نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل عثمان ديمبلي هدفًا مبكرًا قاد به الفريق للفوز على مضيفه أرسنال، الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي.

وسجل ديمبلي هدفًا في الدقيقة الرابعة من المباراة، إذ سيطر سان جيرمان على مجريات اللعب في المراحل الأولى من المواجهة، وحافظ فريق المدرب لويس إنريكي على تقدمه ليحقق أفضلية ثمينة قبل مباراة الإياب المقررة بالعاصمة الفرنسية.

وتحسَّن أداء أرسنال، الذي يخوض قبل النهائي لأول مرة منذ 2009، تدريجيًّا بعد بداية متعثرة، وجرى إلغاء هدف سجله ميكل ميرينو في الشوط الثاني، بينما تألق جيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان في التصدي لفرص عدة.

وكاد سان جيرمان يعزز فوزه لكن برادلي باركولا وجونسالو راموس أهدرا فرصتين ثمينتين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتقام مباراة الإياب في باريس يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، ويتأهل الفائز بالنتيجة الإجمالية إلى النهائي، ليلتقي في ميونيخ مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين إنتر ميلان وبرشلونة.

ويتطلع سان جيرمان للتتويج بلقب البطولة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.