تشلسي يحسم ديربي لندن لصالحه ويقتحم المربع الذهبي للبريميرليغ على حساب توتنهام (فيديو)

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزاً هاماً ومُستحقاً على جاره اللندني توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-0، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل النجم الأرجنتيني إينزو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 من اللقاء.

وجاء الهدف بعد كرة عرضية رائعة من كول بالمر، ارتقى له إينزو وأسكنها الشباك بتسديدةٍ رأسيةٍ مُتقنةٍ.

وارتفع رصيد تشيلسي بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 52 يحتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يحتل توتنهام المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

وسيلعب تشيلسي الجولة المُقبلة ضد برينتفورد على أرض الأخير يوم 6 إبريل، فيما سيلعب توتنهام على أرضه ضد ساوثهامبتون في نفس اليوم.