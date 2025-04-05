أرسنال يتعثر أمام إيفرتون ويمنح ليفربول الفرصة لتوسيع الفارق في صدارة البريميرليغ (فيديو)

تعادل أرسنال مع إيفرتون بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح لياندرو تروسارد التسجيل لأرسنال في الدقيقة 34 بتسديدة يسارية رائعة سكنت شباك حارس إيفرتون، جوردان بيكفورد. ولكن، في بداية الشوط الثاني، أدرك إيفرتون التعادل في الدقيقة 49 عن طريق إليمان نداي الذي نفذ ركلة جزاء بنجاح.

واصل أرسنال الضغط بحثًا عن هدف ثاني للانفراد بالنقاط الثلاث، إلا أن براعة بيكفورد كانت حائط صد أمام محاولات المدفعجية المتكررة. ورغم الفرص التي سنحت لهم، باءت محاولات أرسنال بالفشل، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وبهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، ليبقى خلف ليفربول المتصدر برصيد 73 نقطة، مع العلم أن ليفربول سيلعب مباراته ضد فولهام غدًا. في المقابل، ارتفع رصيد إيفرتون إلى 35 نقطة في المركز الـ14.