باريس سان جيرمان يتوَّج بطلا للدوري الفرنسي للمرة الـ13 في تاريخه (فيديو)

تُوّج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي رقم 13 في تاريخه بعدما انتصر على أنجيه بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ28.

وسجل ديسير دوي الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة، وصل باريس إلى النقطة 74 في صدارة جدول الدوري الفرنسي، بفارق 24 نقطة عن فريق موناكو صاحب المركز الثاني. ويصعب على موناكو تحقيق نقاط باريس مع 7 مباريات متبقية أمامه للوصول إلى خط النهاية.

وفي حال اعتبار أن الفريق العاصمي سيخسر جميع المباريات القادمة ويتوقف رصيده عند 74 نقطة، وفوز موناكو في المباريات السبع المقبلة سيصل رصيده إلى 71 نقطة، ومن ثَم سيكون باريس الأول أيضًا. ولم يخسر باريس سان جيرمان أي نسخة من الدوري الفرنسي منذ موسم 2021-2022، لتكون هذه النسخة رقم 4 على التوالي.

ويُعَد هذا اللقب الخامس للإسباني لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان، إذ سبق أن تُوّج معه بالدوري الفرنسي موسم 2023-2024، وثنائية السوبر الفرنسي موسمَي 2023-2024 و2024-2025، ولقب كأس فرنسا موسم 2023-2024.