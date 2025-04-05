فالنسيا يهزم ريال مدريد ويهدي برشلونة فرصة الابتعاد في صدارة الدوري الإسباني (فيديو)

قدَّم فالنسيا هدية ثمينة إلى برشلونة، بعد تغلُّبه على مضيفه ريال مدريد 2-1، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 63 نقطة في المركز الثاني.

على الجانب الآخر، رفع هذا الفوز رصيد فالنسيا إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر، وابتعد بفارق سبع نقاط عن مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وجاءت هذه الخسارة في توقيت بالغ الحساسية لريال مدريد الذي سيواجه أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وبعد أن أهدر ريال مدريد فرصة التقدم في الدقيقة 13، بعدما أضاع فينسيوس ضربة جزاء، تقدَّم فالنسيا عن طريق مختار دياخبي في الدقيقة 15، قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل عبر فينسيوس في الدقيقة الخمسين.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل هوجو دورو الهدف الثاني لفالنسيا.