برشلونة يرفض هدية ريال مدريد ويتعادل مع بيتيس (فيديو)

فرض فريق بيتيس التعادل أمام نظيره برشلونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، بينما رفع بيتيس رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس.

وسجل برشلونة هدف التقدم عن طريق جافي في الدقيقة 7، بعدما تلقى تمريرة من فيران توريس، قبل أن يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وفي الدقيقة 17، سجل بيتيس هدف التعادل عن طريق ناتان دي سوزا من صناعة لو سيلسو، بعد كرة عرضية من ركنية حوَّلها دي سوزا برأسية في الشباك.

وكان ريال مدريد قد خسر 1-2 أمام فالنسيا في الجولة نفسها.