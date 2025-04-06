هزيمة ليفربول بثلاثية مثيرة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أوقف فولهام سلسلة انتصارات ضيفه ليفربول، التي استمرت في مبارياته الأربع الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل، عقب فوزه المثير 3 / 2 على الفريق الأحمر، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ31 للمسابقة.

وبادر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بالتسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 14، لكن سرعان ما أدرك فولهام التعادل بواسطة ريان سيسجنون في الدقيقة 23.

وأضاف النيجيري أليكس أيوبي الهدف الثاني لفولهام في الدقيقة 32، فيما عزز زميله البرازيلي رودريجو مونيز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 37، ليستغل الفريق اللندني تقديم ليفربول أسوأ أشواطه في مسيرته بالمسابقة خلال الموسم الحالي.

وحاول ليفربول استعادة اتزانه في الشوط الثاني، ليحرز نجمه الكولومبي (البديل) لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة 72، ويحاول فريق المدرب الهولندي آرني سلوت إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.

ورغم الهزيمة، بقي ليفربول في صدارة الترتيب برصيد 73 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، ليظل أقوى المرشحين للتتويج باللقب هذا الموسم، مع تبقي 7 مراحل فقط على نهاية المسابقة.

في المقابل، ارتفع رصيد فولهام، الذي حرم ليفربول من توسيع الفارق مع أرسنال، إلى 48 نقطة في المركز الثامن.