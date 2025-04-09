أرسنال يمطر شباك ريال مدريد بثلاثية ويقترب من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

فاز أرسنال الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة على ضيفه ريال مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن أشد المتشائمين بأداء ريال مدريد ونتائجه السلبية أخيرًا يتوقع الخسارة بثلاثية أمام أرسنال وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الأداء متوازنًا في الشوط الأول مع أفضلية طفيفة لأصحاب الأرض، وتحسَّن أداء أرسنال في بداية الشوط الثاني قبل أن تنفجر موهبة نجمه ديكلان رايس الذي فاجأ الجميع ببراعته في تنفيذ الركلات الحرة المباشرة.

وافتتح رايس التسجيل لصالح أرسنال بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثامنة والخمسين، لم يتمكن البلجيكي كورتوا من إبعادها.

وأتيحت لأرسنال ركلة حرة مباشرة أخرى، نفذها رايس ببراعة مجددًا ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه.

واستفاد أرسنال من سوء تركيز لاعبي ريال مدريد حين أضاف له الإسباني ميكل ميرينو هدفًا ثالثًا في الدقيقة الخامسة والسبعين.

وهذا ثاني انتصار لأرسنال في تاريخ مباريات الفريقين من أصل ثلاث مباريات، وهو الأكبر للنادي الإنجليزي على ريال مدريد.

وهذه أكبر خسارة لريال مدريد في دوري الأبطال منذ خسارته برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي في مايو/أيار 2023.