الأهلي المصري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال السوداني (فيديو)

تأهل الأهلي المصري -حامل اللقب- إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه الهلال السوداني 1-0 مساء الثلاثاء في إياب دور الثمانية.

وأقيمت المباراة على استاد شيخا ولد بيديا في موريتانيا حيث يخوض الهلال السوداني مبارياته الإفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان.

وجاء تأهل الأهلي بمجموع المباراتين 2-0 بعد فوزه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بالقاهرة بهدف دون رد سجله محمد هاني.

تقدَّم الأهلي بهدف أحرزه إمام عاشور في الدقيقة 80 بعد أن تلقى تمريرة أمامية من طاهر محمد طاهر، سددها عاشور مباشرة في قلب شباك عيسى فوفانا حارس الهلال.

وبهذا الفوز تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويواجه صن داونز الجنوب إفريقي.