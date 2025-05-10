سيلتا فيغو بعشرة لاعبين يعمق جراح إشبيلية في الدوري الإسباني (فيديو)

واصل فريق إشبيلية سلسلة نتائجه السلبية بالخسارة أمام مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 2-3 ضمن منافسات الجولة الـ35 للدوري الإسباني لكرة القدم، السبت.

وانتزع سيلتا فيغو نقاط اللقاء رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد ماركوس ألونسو مدافع الفريق في الدقيقة (6+45).

ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، ليتمسك بأمل التأهل إلى مسابقة أوروبية في الموسم المقبل.

أما إشبيلية فبقي بلا فوز للجولة الثامنة على التوالي، مكتفيًا بتعادل وحيد مقابل 7 هزائم، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الـ16.

وعلى ملعب بالايدوس، أحرز إلياكس موريبا وأوسكار مينجيزا وبورخا إيغليسياس أهداف سيلتا فيغو في الدقائق 19 و65 و91، بينما أحرز نيمانيا جوديلي وكيكي سالاس هدفي إشبيلية.