شاهد: بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة يرفع علم فلسطين في كندا

يستعد بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة، الأمريكي من أصول فلسطينية بلال محمد، لمواجهة خصمه الأسترالي جاك ديلا مالينا، عند الساعة التاسعة مساء السبت بتوقيت مونتريال، ضمن تصفيات بطولة UFC 315، وهي إحدى أبرز محطات سلسلة البطولات العالمية التي تنظمها منظمة القتال النهائي (UFC).

ورفع بلال علم فلسطين مساء الجمعة، قبل نزاله المرتقب، وسط حشد جماهيري كبير في مركز بيل بمدينة مونتريال الكندية.

وظهر بلال وهو يتقدم نحو الحلبة ملوّحًا بالعلم الفلسطيني، وسط تصفيق حار وهتافات داعمة من الجماهير، في لحظة امتزج فيها الأداء الرياضي بالموقف الإنساني.

ويمتلك بلال محمد سجلًا من 24 فوزًا و3 خسائر، وكان قد انتزع اللقب بعد فوزه على ليون إدواردز في “UFC 304”.