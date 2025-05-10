شاهد: بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة يرفع علم فلسطين في كندا
10/5/2025-|آخر تحديث: 11:11 PM (توقيت مكة)
يستعد بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة، الأمريكي من أصول فلسطينية بلال محمد، لمواجهة خصمه الأسترالي جاك ديلا مالينا، عند الساعة التاسعة مساء السبت بتوقيت مونتريال، ضمن تصفيات بطولة UFC 315، وهي إحدى أبرز محطات سلسلة البطولات العالمية التي تنظمها منظمة القتال النهائي (UFC).
ورفع بلال علم فلسطين مساء الجمعة، قبل نزاله المرتقب، وسط حشد جماهيري كبير في مركز بيل بمدينة مونتريال الكندية.
اقرأ أيضاlist of 4 items
احتجاجات في باريس ضد قرار حكومي يجرّم التضامن مع الفلسطينيين (فيديو)
تفاكر.. هل تغيّر الخطاب أم تغيّرنا نحن؟ (فيديو)
“وجّه رسالة عنيفة لسارة نتنياهو”.. أسير إسرائيلي لدى القسام يُضرب عن الطعام بسبب مرض زميله في الأسر (فيديو)
وظهر بلال وهو يتقدم نحو الحلبة ملوّحًا بالعلم الفلسطيني، وسط تصفيق حار وهتافات داعمة من الجماهير، في لحظة امتزج فيها الأداء الرياضي بالموقف الإنساني.
ويمتلك بلال محمد سجلًا من 24 فوزًا و3 خسائر، وكان قد انتزع اللقب بعد فوزه على ليون إدواردز في “UFC 304”.
المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند