مانشستر سيتي يتعثر بتعادل أمام ساوثهامبتون ويؤجل حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

لم يستفد مانشستر سيتي -حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية- من عودة نجمه وهدافه النرويجي إرلينغ هالاند، ليكتفي بتعادل سلبي أمام ساوثهامبتون متذيل الترتيب، والهابط إلى الدرجة الأولى منذ أسابيع، وذلك خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ36 من المسابقة، السبت.

وعاد هالاند للمشاركة في المباريات بعد التعافي من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ مارس/آذار الماضي.

وعجز سيتي عن ترجمة أفضليته الكاسحة بأكثر من 25 محاولة هجومية في ظل تألق أرون رامسديل حارس مرمى ساوثهامبتون الذي تصدى لمحاولات عدة أمام كيفن دي بروين ومانويل أكانجي وروبن دياز وإرلينغ هالاند.

وكاد النجم المصري عمر مرموش الذي شارك بديلًا في الدقيقة 85 يرجح كفة مانشستر سيتي، لكنه أضاع فرصة خطيرة بعد نزوله بثوان قليلة بدلًا من لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

وفي الدقيقة 91، تصدت العارضة لتسديدة قوية من مرموش، ليخرج ساوثهامبتون بشباك نظيفة ونقطة شرفية أمام حامل اللقب، وسط فرحة عارمة لجماهيره في مدرجات ملعب سانت ماري.

وكسر هذا التعادل سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لمانشستر سيتي، ليصبح رصيده 65 نقطة في المركز الثالث.

ويبقى مانشستر سيتي مهدَّدًا من بقية منافسيه؛ نيوكاسل يونايتد وتشيلسي اللذين يتساويان بـ63 نقطة، ونوتنغهام فورست سادس الترتيب بـ61 نقطة، وأستون فيلا صاحب المركز السابع برصيد 60 نقطة.

وبهذا التعادل، يؤجل مانشستر سيتي حسم تأهله رسميًّا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2025-2026. أما ساوثهامبتون فبقي متذيلًا الترتيب برصيد 12 نقطة في المركز العشرين.