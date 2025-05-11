أرسنال يحتفي بليفربول قبل أن يقتنص منه نقطة التعادل (فيديو)

أقام أرسنال ممرا شرفيا لمنافسه ليفربول ثم ذكره لاحقا بالسبب الذي جعله الفريق الوحيد الذي نافسه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 على ملعب أنفيلد، اليوم الأحد.

لاعبو آرسنال يقفون في ممر شرفي لليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 👏🔴🏆#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_آرسنال pic.twitter.com/RpdzwIbgsL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025

استقبلت شباك أرسنال الهدف الأول في الدقيقة 20 بتسديدة لكودي غاكبو من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أندرو روبرتسون.

وانهار دفاع أرسنال بشكل واضح عقب هذا الهدف، ليسمح بمرور تمريرة بينية لمحمد صلاح وجدت دومينيك سوبوسلاي الذي مهدها عرضية مذهلة أمام لويس دياز ليودعها في الشباك الفارغة عند الدقيقة 21.

لاعبو ليفربول تفننوا بعدها في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى ليكتفوا بهدفين فقط في الشوط الأول، الأمر الذي منح أرسنال فرصة لملمة أوراقه المبعثرة من أجل تحقيق العودة خلال الشوط الثاني.

ونجح أرسنال في استعادة آماله في نقاط المباراة عندما سجل البرازيلي غابرييل مارتينيلي هدفا رأسيا في الدقيقة 47 بعد تلقيه تمريرة عرضية مُتقنة من البلجيكي لياندرو تروسارد، سكنت أقصى يسار الحارس أليسون بيكر.

ورغم تحرك أرني سلوت بإجراء ثلاث تغييرات في الدقيقة 66 بنزول أليكسيس ماك أليستر وألكسندر أرنولد وداروين نونيز محل غاكبو وبرادلي وكورتيس جونز، فإن أرسنال واصل استحواذه وتحكمه في إيقاع اللعب.

وتعرض المدافع ألكسندر أرنولد لصافرات استهجان من جمهور ليفربول بسبب رفضه تمديد عقده مع النادي ورحيله إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وأدرك فريق المدفعجية هدف التعديل في الدقيقة 70 برأسية جديدة، جاء هذه المرة من الإسباني ميكيل ميرينو بعدما تابع كرة صاروخية سددها مارتن أوديغارد ولمسها أليسون بيكر لترتطم في القائم وتتهادى أمام ميرينو الهارب من مصيدة التسلل ليطير عليها ويسجل منها هدف التعادل 2/2.