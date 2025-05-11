السد يهزم الدحيل بركلات الترجيح ليتوج بكأس قطر ويحصد الثنائية (فيديو)

قاد مشعل برشم حارس السد فريقه للفوز بكأس قطر لكرة القدم بعدما تصدى لركلتي ترجيح في الفوز 4-3 على الدحيل بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في استاد جاسم بن حمد السبت.

وحصد السد لقب دوري نجوم قطر الشهر الماضي على حساب الدحيل أيضا ليتوج بلقبي الدوري والكأس وتتبقى بطولة كأس أمير قطر ليتوج بالثلاثية المحلية.

وتصدى الدولي القطري برشم لركلتي ترجيح من كريم بوضياف قائد الدحيل والكيني مايكل أولونجا، فيما نفذ أربعة من لاعبي السد ركلاتهم بنجاح.

وسجل البديل الإسباني رافا موخيكا هدفا قبل النهاية بأربع دقائق من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من كلاودينيو ليُعيد السد للمباراة ويفرض على الدحيل خوض شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح.

وكان السد، الذي حصد اللقب 81 في تاريخه، صاحب أول فرصة خطيرة في المباراة عندما أطلق أكرم عفيف تسديدة بعيدة المدى علت العارضة في الدقيقة 13.

ورد المعز علي مهاجم الدحيل بعدها بدقيقة واحدة بضربة رأس قوية أنقذها برشم بصعوبة وحولها إلى ركلة ركنية.

وأطلق طارق سلمان تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء حولها حارس الدحيل الشاب باوتيستا بوركي إلى ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وبدأ الدحيل الشوط الثاني بقوة عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من لويس إلبرتو علت العارضة في الدقيقة 46، وبعدها بدقيقتين حول برشم تسديدة مباشرة من المعز علي إلى ركلة ركنية.

ووضع أولونجا الدحيل في المقدمة في الدقيقة 49 بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وخرج برشم حارس السد من مرماه ليمنع هجمة خطيرة بضربة رأس لتصل الكرة إلى بنجامين بوريجو لاعب الدحيل الذي أرسل تسديدة بعيدة المدى علت العارضة ليهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني والمرمى خالي من حارسه في الدقيقة 58.

وأدرك كلاودينيو التعادل للسد من ركلة جزاء في الدقيقة 63 وبعدها بدقيقتين أعاد بوريجو الدحيل للمقدمة بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من بسام الراوي.

لكن موخيكا أعاد المباراة لنقطة الصفر ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين استمر فيهما التعادل 2-2، وجاءت أخطر فرصة في الشوطين الإضافين بالدقيقة 103 عندما أرسل البديل المغربي حكيم زياش تمريرة عرضية إلى البديل الآخر إسماعيل محمد الذي أطلق تسديدة قوية علت العارضة.

لكن رغم خوض 120 دقيقة استمر التعادل 2-2 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتي حسمها السد ليحصد الثنائية المحلية.