بايرن يهزم مونشنغلادباخ في مباراة مولر الأخيرة على أرضه (فيديو)

انتصر بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بثنائية على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت في آخر مباراة يخوضها توماس مولر على ملعبه بعد 25 عاما في صفوف الفريق البافاري.

وكان مولر (35 عاما)، الذي نشأ في صفوف فرق الشباب ببايرن ميونيخ ليفوز بعشرات الألقاب بما في ذلك 13 لقبا في الدوري الألماني ولقبان في دوري أبطال أوروبا، أول من رفع درع البطولة في نهاية المباراة بعد أن تسلمه من قائد الفريق مانويل نوير.

وكان مولر محط الأنظار حتى قبل بداية المباراة، إذ استمتع بحفل وداع قصير مع مسؤولي النادي، اكتمل بزهور وصورة له وجميع الألقاب التي فاز بها، قبل مباراته 750 مع بايرن في جميع المسابقات.

ولكن مونشنجلادباخ فرض سيطرته على المباراة في بدايتها وكان أكثر فعالية من الناحية الهجومية.

وسجل بايرن، الذي ضمن لقبه 34 في الدوري الألماني الأسبوع الماضي، عكس مجريات اللعب عندما حول هداف الدوري هاري كين مسار تسديدة مايكل أوليسي في الدقيقة 31 بضربة رأس ليحرز قائد منتخب إنجلترا هدفه 25 في الدوري.

وبات كين، الذي حقق الآن أول لقب جماعي في مسيرته، في طريقه ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يحقق لقب هداف البطولة في أول موسمين له، مع تبقي مباراة واحدة في الموسم.

وتراجع بايرن، الذي يدربه فينسن كومباني واحتفل بالتتويج بلقب الدوري في موسمه الأول مع الفريق، بعد الاستراحة وكان سيدفع الثمن ذلك لولا تألق نوير بعد تعافيه من الإصابة.

وضاعف أوليسي النتيجة ليضمن الفوز في الدقيقة 90، بعد وقت قصير من خروج مولر من الملعب وسط تصفيق حار من الجماهير.