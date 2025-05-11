“بثنائية”.. مانشستر يونايتد يتلقى هزيمة جديدة على ملعبه أمام وست هام (فيديو)

سجل توماس سوتشيك وجارود بوين هدفين ليقودا وست هام يونايتد لتحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد منذ 18 عاما، بهدفين دون رد على مانشستر يونايتد.

وفي معركة بين فريقين متعثرين في الدوري هذا الموسم، أنهى وست هام سلسلة عدم الفوز التي امتدت ثماني مباريات ليقفز إلى المركز 15 برصيد 40 نقطة فوق يونايتد الذي تراجع إلى المركز 16 برصيد 39 نقطة مع بقاء مباراتين.

وافتتح سوتشيك التسجيل لوست هام في الدقيقة 26 بعد سلسلة من التمريرات الرائعة على الناحية اليسرى قبل أن تصل الكرة إلى محمد قدوس الذي أرسل تمريرة عرضية منخفضة أسكنها سوتشيك الشباك في ظاهرة متكررة طوال الموسم بالنسبة لدفاع فريق يونايتد.

وضاعف بوين تقدم وست هام، مستغلا رعونة لاعبي وسط يونايتد، في الدقيقة 57 عندما اندفع قدوس إلى الأمام وأطلق تسديدة ارتدت إلى آرون وان-بيساكا الذي مررها إلى بوين ليسجل الهدف الثاني.

ولم يكن هناك أي صحوة لصاحب الأرض في الدقائق الأخيرة، إذ صمد وست هام، الذي لم يكن لدى مشجعيه الكثير ليهتفوا من أجله هذا الموسم، بينما احتفل المشجعون الذين سافروا ليحضروا المباراة بالفوز تحت سماء مانشستر المشمسة.

ولم يحقق وست هام الفوز في أي مباراة بالدوري على ملعب أولد ترافورد منذ اليوم الأخير من موسم 2006-2007، وهو نفس اليوم الذي احتفل فيه يونايتد تحت قيادة أليكس فيرجسون بلقبه 16 في الدوري الممتاز.