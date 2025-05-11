دورتموند يحافظ على آماله في التأهل إلى دوري الأبطال بالفوز على باير ليفركوزن 4 – 2 (فيديو)

حول بروسيا دورتموند تأخره أمام مضيفه باير ليفركوزن، اليوم الأحد، بهدف إلى الفوز 4-2، ليحافظ على آماله في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل قبل الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

وفاز دورتموند بستة من بين آخر سبع مباريات في الدوري ليتقدم من المركز الحادي عشر إلى الخامس ويتأخر بنقطة واحدة فقط عن فرايبورج صاحب المركز الرابع.

ولكن دورتموند وجد نفسه متأخرا بهدف في الدقيقة 31 عندما منح جيريمي فريمبونج لاعب ليفركوزن أصحاب الأرض تقدما مستحقا في آخر مباراة للمدرب تشابي ألونسو على أرضه.

ونجح حارس مرمى دورتموند غريغور كوبل في إنقاذ فريقه من خمس فرص خطيرة خلال الشوط الأول، لكن بعد هدف ليفركوزن لم ينظر الزوار إلى الخلف أبدا.

وأدرك دورتموند التعادل بعدها بدقيقتين فقط عندما حول يوليان براندت تمريرة كريم أديمي نحو الشباك.

وسجل الضيوف هدفهم الثاني في الدقيقة 43 بعد الاستحواذ على الكرة في نصف ملعب ليفركوزن قبل أن يكمل جوليان رايرسون التحرك بتسديدة منخفضة من اليمين.

وتسبب أداء ليفركوزن البطيء في فقدانهم للكرة مرة أخرى في الدقيقة 73 عندما مرر مارسيل سبيتزر الكرة إلى أديمي السريع.

وقبل أن يستعيد أصحاب الأرض توازنهم، استقبلوا هدفا آخر عبر سيرهو جيراسي، الذي سجل هدفه العشرين في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 77.

ونجح يوناس هوفمان في تسجيل هدف في الوقت بدل الضائع لصالح ليفركوزن.

ويستضيف دورتموند فريق هولشتاين كيل الهابط الأسبوع المقبل.