خسارة مؤلمة لأنس جابر في روما

خرجت النجمة التونسية أنس جابر -المصنفة الـ36 عالميًّا- من منافسات بطولة روما المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الأساتذة فئة “ألف نقطة”، بعد خسارتها في الدور الثالث (دور الـ32)، السبت، أمام الإيطالية جاسمين باوليني -المصنفة الخامسة عالميًّا- في لقاء لم يدم أكثر من 71 دقيقة.

وأنهت باوليني المواجهة لصالحها بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-3، لتحجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي، وتكتب اسمها في تاريخ البطولة، بوصفها أول لاعبة إيطالية تبلغ هذا الدور منذ عام 2014، حين وصلت ثلاثي التنس الإيطالي فلافيا بينيتا وفرانشيسكا سكيافوني وسارة إيراني إلى الدور نفسه.

ورغم مرارة الخروج المبكر، فقد سجلت أنس جابر إنجازًا لافتًا في مسيرتها، بخوضها المباراة رقم 100 في مسيرتها ضمن بطولات “الماسترز” ذات الألف نقطة، لتصبح ثاني لاعبة إفريقية تبلغ هذا الرقم بعد الجنوب إفريقية أماندا كويتزر، التي خاضت 225 مباراة في هذه الفئة من البطولات.

وستلتقي باوليني في الدور المقبل مع اللاعبة اللاتفية يلينا أوستابينكو، التي تأهلت دون أن تخوض مباراتها في الدور الثالث، مستفيدة من انسحاب منافستها الألمانية لورا سيجموند قبل انطلاق اللقاء.

وفي مواجهات أخرى من الدور نفسه، نجحت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في تجاوز الأمريكية هيلي بابتيست بصعوبة، بعد مباراة قوية امتدت ثلاث مجموعات، وانتهت بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4 لصالح اللاعبة الأوكرانية.

وتستعد سفيتولينا لمواجهة أمريكية أخرى في الدور ثمن النهائي، إذ تلتقي اللاعبة المتألقة دانييل كولينز، التي تواصل تقديم أداء مميز في البطولة.