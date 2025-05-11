ريمونتادا تاريخية تحسم الكلاسيكو لبرشلونة على حساب ريال مدريد (فيديو)

قلب برشلونة تأخره بهدفين ليفوز 4-3 على غريمه ريال مدريد في مباراة مثيرة، اليوم الأحد، ليقطع خطوة أخرى نحو الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبهذا الفوز يوسع برشلونة المتصدر الفارق الذي يفصله أمام ريال مدريد ثاني الترتيب إلى سبع نقاط قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

ويحتاج برشلونة فوزا واحدا ليحسم اللقب للمرة 28.

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة وسجل كيليان مبابي ثنائية، لكن برشلونة رد سريعا إذ هز إريك جارسيا والأمين جمال ورافينيا الشباك في غضون 15 دقيقة ليقلبوا الطاولة.

وعزز رافينيا تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول مستغلا خطأ من لوكاس فاسكيز، لينتهي الشوط الأول 4-2 لبرشلونة.

وفي الشوط الثاني، عاد مبابي للتألق وسجل هدفه الشخصي الثالث (هاتريك) والثالث أيضا للنادي الملكي.

لكن المباراة انتهت بفوز برشلونة 4-3، وأصبح حامل اللقب قاب قوسين أو أدنى من الخروج خالي الوفاض من الموسم الجاري بدون أي إنجاز.