بركلات الترجيح.. منتخب مصر يصعد إلى كأس العالم للشباب في تشيلي بعد الفوز على نظيره الغاني (فيديو)

تأهل المنتخب المصري للشباب إلى نهائيات كأس العالم في تشيلي، ونصف نهائي أمم إفريقيا، عقب فوزه بركلات الترجيح 5-4 على نظيره الغاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على ملعب هيئة قناة السويس، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، المقامة فعالياتها في مصر.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 2-2، قبل اللجوء في نهاية المطاف إلى ركلات الترجيح.

سجل هدفي منتخب مصر مؤمن شريف في الدقيقتين 19 و27، بينما سجل هدفي غانا عبد العزيز عيسى وعبد الحكيم سليمان في الدقيقتين (2+45) و(11+90) من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وفاز المنتخب المغربي على سيراليون بهدف وحيد في الشوطين الإضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وحسم تأهله إلى المربع الذهبي ومونديال تشيلي.

ويتأهل أصحاب المربع الذهبي إلى نهائيات كأس العالم في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول بمشاركة 24 منتخبا.