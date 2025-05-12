كشف النقاب عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة “فيفا قطر 2025”

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن شعار كأس العالم تحت 17 سنة “FIFA قطر 2025”.

وسيشارك في هذه النسخة، التي تقام خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، 48 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وزير الرياضة والشباب في دولة قطر، إن البطولة “ستمثل محطة مهمة في رزنامة قطر الكروية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة”.

من جهته، قال ماتياس جرافستروم -الأمين العام للفيفا- إن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة “نقطة انطلاق مهمة للجيل القادم من أفضل لاعبي كرة القدم الشباب في العالم”.

وتأهلت الفرق الـ48 جميعها إلى النسخة الأكبر على الإطلاق للبطولة التي كانت شاهدة على بزوغ لاعبين أمثال لويس فيغو وفرانشيسكو توتي ورونالدينيو وتشافي وأندريس إنييستا ونيمار وفيل فودين.

وفازت ألمانيا بلقب النسخة التي أقيمت في إندونيسيا عام 2023، عندما تغلبت على فرنسا بركلات الترجيح.