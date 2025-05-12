مؤثرون رياضيون على مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون على نتيجة مباراة الكلاسيكو (فيديو)

فاز فريق برشلونة الإسباني على غريمه ريال مدريد بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025.

وعلق العديد من المؤثرين الرياضيين بمواقع التواصل الاجتماعي على نتيجة مباراة الكلاسيكو رقم 261 بين الفريقين.

وقال عدد من المؤثرين للجزيرة مباشر إن برشلونة فرض سيطرة كاملة على مجريات المباراة، مؤكدين أنه الأفضل هذا الموسم.

وأرجع مشاركون هزيمة ريال مدريد إلى الأخطاء الدفاعية القاتلة التي وقع فيها مدافعو الفريق، قائلين إنها كانت سببا مباشرا للخسارة.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة من 35 مباراة، بعد أن فاز في 26 مباراة وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات، وأحرز لاعبوه 95 هدفا وتلقت شباكهم 36.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة، إذ حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 6 مباريات وأحرز لاعبوه 72 هدفا وتلقت شباكهم 37.