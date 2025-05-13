أسود الأطلسي يتأهلون لكأس العالم للشباب في تشيلي على حساب سيراليون (فيديو)

حجز منتخب المغرب للشباب رسميا مقعده في كأس العالم تحت 20 عاما، بعدما تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، المقامة حاليا في مصر خلال الفترة من 27 إبريل/نيسان الماضي حتى 18 مايو/أيار الجاري.

وجاء تأهل المنتخب المغربي بعد فوزه على سيراليون بهدف دون رد عن طريق بو مسعودي في الدقيقة 115، بعد التمديد نتيجة انتهاء شوطي المباراة بالتعادل السلبي في ربع النهائي.

كما تأهل شباب المغرب إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما، ليضمن بذلك أحد المقاعد المخصصة لقارة إفريقيا في كأس العالم للشباب.

وقدَّم منتخب المغرب عروضا قوية في البطولة، وتصدَّر مجموعته الثانية برصيد سبع نقاط في ثلاث مباريات، بعد فوزه على كينيا (3-2) ثم تعادله مع نيجيريا من دون أهداف، وفوزه على تونس (3-1) ليتأهل إلى الدور ربع النهائي. ونجح في مواصلة انتصاراته، وفاز على سيراليون بهدف دون رد، وحسم التأهل إلى المربع الذهبي. وسطر محمد وهبي -مدرب منتخب المغرب- اسمه بأحرف من ذهب في إطار صناعة الإنجازات، بعدما قاد الجيل الحالي من “أسود الأطلس” إلى التأهل لكأس العالم للشباب.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره المصري في نصف نهائي كأس إفريقيا، وهي المواجهة النارية التي ينتظرها الجمهور العربي على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، الخميس المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر/أيلول حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول.