ترحيب حذِر وانقسام بين نجوم السامبا بعد الإعلان عن تولي أنشيلوتي تدريب البرازيل

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ كرة القدم البرازيلية الحديث، أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يوم الاثنين، تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتولي قيادة منتخب السيليساو، في مهمة ستبدأ رسميا قبل نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وقال رئيس الاتحاد إدنالدو رودريغيز في بيان رسمي “تعيين كارلو أنشيلوتي لقيادة البرازيل ليس مجرد قرار إستراتيجي، بل هو إعلان للعالم عن عزمنا على استعادة صدارة منصة التتويج. إنه أعظم مدرب في التاريخ، وهو الآن يقود أفضل منتخب وطني في العالم. معا، سنكتب فصولا جديدة مجيدة لكرة القدم البرازيلية”.

وسيصبح أنشيلوتي (65 عاما)، الذي لم يتحدث عن منصبه الجديد بعد، أول مدرب أجنبي بعقد دائم للمنتخب البرازيلي خلال قرن.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع النادي الملكي حتى الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني في 25 مايو/أيار الجاري.

ويتولى أنشيلوتي تدريب منتخب السامبا خلفا لدوريفال جونيور، الذي شغل المنصب مدة 14 شهرا، وأقيل في مارس/آذار الماضي بعد الهزيمة الموجعة (1-4) أمام الأرجنتين.

وتحتل البرازيل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بعد 14 جولة.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المراكز الستة الأولى بتصفيات أمريكا الجنوبية يتأهلون مباشرة إلى المونديال.

🚨🚨🚨OFFICIAL: CBF HAS ANNOUNCED THE HIRING OF CARLO ANCELOTTI!!!!!!!!!!!!! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/haGMpyy7qP — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) May 12, 2025

لدينا مدرب

رد الفعل الأبرز والأسرع جاء من النجم السابق روماريو، بطل مونديال 1994، الذي لم يُخفِ سعادته بالقرار. وكتب عبر حساباته الرسمية “لدينا مدرب”، مرفقا صورة لأنشيلوتي، ومضيفا “بعد الكثير من القيل والقال، أعلن كارلو أنشيلوتي رسميا مدربا جديدا للمنتخب البرازيلي”.

وكان روماريو قد صرَّح، في وقت سابق، بأنه يتمنى رؤية أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني للبرازيل، مشيرا إلى أن المدرب الإيطالي يتمتع بـ”شخصية قوية وتاريخ كبير”، وأن شهادات اللاعبين البرازيليين في ريال مدريد مثل فينيسيوس رودريغو وإندريك تؤكد مدى احترامهم له.

ورأى روماريو أن أنشيلوتي “يستطيع إحداث ثورة في كرة القدم البرازيلية، وهي ثورة نحتاج إليها بشدة في هذه المرحلة”.

صمت من ريفالدو

في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق من ريفالدو، نجم برشلونة والمنتخب السابق، رغم أنه كان من أبرز الرافضين لفكرة المدرب الأجنبي في تصريحات تعود إلى عام 2022.

آنذاك رأى ريفالدو أن التوجه نحو مدرب غير برازيلي يُعَد “إهانة للمدربين الوطنيين”، مضيفا “لدينا أسماء قادرة على قيادة المنتخب، وتعيين مدرب أجنبي لا يضمن لنا التتويج بكأس العالم”.

وأعاد بعض المحللين نشر هذه التصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى استمرار الجدل بشأن مدى ملاءمة القرار للهوية الكروية البرازيلية.

أما النجم التاريخي الآخر رونالدو نازاريو، فلم يدلِ بأي تصريح حتى اللحظة. وكان “الظاهرة” قد كشف سابقا عن رغبته في التعاقد مع بيب غوارديولا في حال فوزه برئاسة الاتحاد البرازيلي، وهو المنصب الذي حافظ عليه إدنالدو رودريغيز ليعلن اليوم التعاقد مع أنشيلوتي، مما يشير إلى أن قرار التعيين لم يأتِ بإجماع الأطراف المؤثرة كلها في كرة القدم البرازيلية.

ويُنظر إلى أنشيلوتي بوصفه أحد أكثر المدربين تتويجا في تاريخ اللعبة، لكن يبقى التحدي الأهم هو ترويض الكرة البرازيلية المتعطشة إلى الذهب، وإقناع الشارع الكروي المُطالب بأحقيته في حمل إرث “السامبا”.