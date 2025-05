ترحيب حذِر وانقسام بين نجوم السامبا بعد الإعلان عن تولي أنشيلوتي تدريب البرازيل

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ كرة القدم البرازيلية الحديث، أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يوم الاثنين، تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتولي قيادة منتخب السيليساو، في مهمة ستبدأ رسميا قبل نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وقال رئيس الاتحاد إدنالدو رودريغيز في بيان رسمي “تعيين كارلو أنشيلوتي لقيادة البرازيل ليس مجرد قرار إستراتيجي، بل هو إعلان للعالم عن عزمنا على استعادة صدارة منصة التتويج. إنه أعظم مدرب في التاريخ، وهو الآن يقود أفضل منتخب وطني في العالم. معا، سنكتب فصولا جديدة مجيدة لكرة القدم البرازيلية”.

وسيصبح أنشيلوتي (65 عاما)، الذي لم يتحدث عن منصبه الجديد بعد، أول مدرب أجنبي بعقد دائم للمنتخب البرازيلي خلال قرن.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع النادي الملكي حتى الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني في 25 مايو/أيار الجاري.

ويتولى أنشيلوتي تدريب منتخب السامبا خلفا لدوريفال جونيور، الذي شغل المنصب مدة 14 شهرا، وأقيل في مارس/آذار الماضي بعد الهزيمة الموجعة (1-4) أمام الأرجنتين.

وتحتل البرازيل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بعد 14 جولة.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المراكز الستة الأولى بتصفيات أمريكا الجنوبية يتأهلون مباشرة إلى المونديال.

