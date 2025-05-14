الجزائري سماحي مروان يرد على مزاعم اعتزاله وتحريمه كرة القدم (فيديو)

نفى اللاعب الجزائري سماحي مروان، اللاعب السابق لنادي مولودية البيض الناشط في القسم المحترف من الدوري الجزائري، ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزاله كرة القدم بدعوى أنها “حرام”.

اللاعب أكد أن حسابه الشخصي على فيسبوك قد تم اختراقه وأنه لا يزال يمارس كرة القدم بشكل طبيعي.

وقال سماحي في مقطع ملصور: “أنا مجرد لاعب كرة قدم، ولست مفتيًا حتى أحرّم أو أحلل ممارسة اللعبة”، داعيًا إلى التوقف عن ترويج المعلومات المغلوطة التي تمس بمسيرته وصورته كلاعب.

وكانت صفحات عديدة قد تداولت منشورًا منسوبًا لسماحي، يُعلن فيه اعتزاله النهائي لكرة القدم في سن مبكرة، مدّعيًا أن قراره نابع من قناعة دينية بأن “كرة القدم مالها حرام بإجماع كبار أهل العلم”، وأنه “تركها لله طلبًا لمرضاته”.

وجاء في المنشور المتداول أيضًا: “الحمد لله، أن الله أبعد عني شرًا كنت أظنه خيرًا”، في إشارة إلى عالم الكرة، كما دعا فيه زملاءه اللاعبين والشباب إلى “مراجعة أنفسهم قبل فوات الأوان”.